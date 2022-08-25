Жаркое окончание лета. Петербургу добавят электричек в пляжном направлении

В пятницу и последние выходные лета, 26–28 августа, на Финляндском направлении между Петербургом и Ленобластью будут курсировать дополнительные электрички. Пассажирам добавят поездов до Выборга, Белоострова и Зеленогорска.
Днем 26 августа на линию выйдут дополнительные «Ласточки»: из Петербурга в Выборг электричка отправится в 11:30, а из Выборга в Петербург — в 11:05, сообщает 25 августа пресс-служба комитета по транспорту Северной столицы.
В выходные, 27 и 28 августа, добавят дополнительные три пары поездов:
- из Петербурга в Белоостров через Сестрорецк — в 14:35 и в 18:34;
- из Белоострова в Петербург — в 15:50 (через Парголово) и в 19:48 (через Сестрорецк);
- из Петербурга в Зеленогорск — в 16:32;
- из Зеленогорска в Петербург — в 18:01.