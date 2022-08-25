Петербургские школы попали в топ-200 по России

Петербургский Президентский физико-математический лицей №239 ворвался в первую десятку и занял седьмую позицию. Лицей «Физико-техническая школа» имени Ж.И. Алферова и Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей № 30 расположились на 17-й и 18-й строчках рейтинга соответственно.

В тройке лидеров — московские учебные заведения при вузах: Лицей Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Бауманская инженерная школа № 1580 и специализированный учебно-научный центр — школа-интернат имени А. Н. Колмогорова МГУ.

Больше десяти школ Петербурга попали в рейтинг лучших школ России RAEX . При отборе отталкивались от количества выпускников, успешно поступивших в ведущие вузы страны.

В третьем десятке – Естественно-научный лицей СПбПУ, Академическая гимназия имени Д. К. Фаддеева СПбГУ и лицей № 366 «Физико-математический лицей», 25-я, 27-я и 30 строки. Аничков лицей (Дворец творчества юных) распечатал пятый десяток, разместившись на 41-й строке.



Закрывают топ-100 лицей № 533 «Образовательный комплекс "Малая Охта"», лицей № 470 и Санкт-Петербургская классическая гимназия № 610, 84-я, 87-я и 96-я строчки рейтинга соответственно.

Оставшиеся 8 школ из 18 расположились за пределами первой сотни. Всего же число позиций в рейтинге школ страны было увеличено со ста до двухсот.

