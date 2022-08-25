Главный по политике. Котенок навел шороху перед встречей Мишустина и Пашиняна

Перед встречей премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главы правительства Армении Никола Пашиняна в резиденцию в Киргизии забежал котенок. Видео со зверем появилось 25 августа в Telegram-канале «Вы слушали маяк».



Котенок сорвал работу правительственных пулов: мужчины начали бегать за ним с телефонами.



«Куда ты пошел на двусторонку, иди на фотографирование», — сказали коту, зашедшему на российско-армянские переговоры.

