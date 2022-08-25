    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, зап

    767мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd60eur59.51
    Рейтинг миллиардеров СПбЧтобы вернулся живойДешево и вкусноОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Главный по политике. Котенок навел шороху перед встречей Мишустина и Пашиняна

    3083
    6 комментариев

    Перед встречей премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главы правительства Армении Никола Пашиняна в резиденцию в Киргизии забежал котенок. Видео со зверем появилось 25 августа в Telegram-канале «Вы слушали маяк».

    Котенок сорвал работу правительственных пулов: мужчины начали бегать за ним с телефонами.

    «Куда ты пошел на двусторонку, иди на фотографирование», — сказали коту, зашедшему на российско-армянские переговоры.

    В четверг, 25 августа, Мишустин прибыл в Киргизию для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close