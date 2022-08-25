Кто хочет на госдолжность? ФСБ задержала тех, кто обещал делать людей чиновниками

Сотрудники ФСБ раскрыли мошенническую схему, участники которой за деньги предлагали клиентам посты на государственной службе и покровительство по линии различных органов исполнительной власти. Об этом 25 августа сообщили в Центре общественных связей ведомства.



По данным следствия, работали пятеро: организатор и четверо его подельников. Действовали они под вымышленными именами, представляясь высокопоставленными чиновниками. На удочку попался россиянин, который попросил помощи в своем назначении на госдолжность и передаче подконтрольной его фирме государственной земли под жилую застройку. За это мошенники требовали 180 млн рублей.

