Эвакуаторщики в Москве нашли живой сюрприз в неправильно припаркованном автомобиле

Эвакуируя в Москве припаркованный с нарушением автомобиль, сотрудники службы с удивлением обнаружили в нем незваного пассажира. Доставали «зайца» через днище при разгрузке.
В моторный отсек автомобиля забрался любопытный черный котенок, сообщают 25 августа в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы. Работники службы эвакуации «Московского паркинга» заметили малыша при разгрузке на спецстоянке и вместе с сотрудниками МЧС аккуратно достали из машины.
Сейчас котенок в безопасности и скоро отправится в приют, добавляют в Дептрансе и напоминают водителям: «Старайтесь всегда проверять свои машины перед тем, как выехать, — может, и вас поджидает маленький сюрприз».