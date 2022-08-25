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    Эвакуаторщики в Москве нашли живой сюрприз в неправильно припаркованном автомобиле

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    Дептранс Москвы

    Эвакуируя в Москве припаркованный с нарушением автомобиль, сотрудники службы с удивлением обнаружили в нем незваного пассажира. Доставали «зайца» через днище при разгрузке.

    В моторный отсек автомобиля забрался любопытный черный котенок, сообщают 25 августа в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы. Работники службы эвакуации «Московского паркинга» заметили малыша при разгрузке на спецстоянке и вместе с сотрудниками МЧС аккуратно достали из машины.

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    Сейчас котенок в безопасности и скоро отправится в приют, добавляют в Дептрансе и напоминают водителям: «Старайтесь всегда проверять свои машины перед тем, как выехать, — может, и вас поджидает маленький сюрприз».

    Фото: Дептранс Москвы

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