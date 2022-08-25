Эвакуаторщики в Москве нашли живой сюрприз в неправильно припаркованном автомобиле

Эвакуируя в Москве припаркованный с нарушением автомобиль, сотрудники службы с удивлением обнаружили в нем незваного пассажира. Доставали «зайца» через днище при разгрузке.

В моторный отсек автомобиля забрался любопытный черный котенок, сообщают 25 августа в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы. Работники службы эвакуации «Московского паркинга» заметили малыша при разгрузке на спецстоянке и вместе с сотрудниками МЧС аккуратно достали из машины.