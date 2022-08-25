В центре Петербурга шумят экскаваторы. Посмотрите, как сносят «Роспечать» на Миргородской улице

У Феодоровского собора в центре Петербурга неспокойно — спецтехника рушит стены здания, которое раньше служило «Роспечати». Местные жители заметили там экскаваторы ещё два дня назад, во вторник.

Видеозаписью с места сноса дома на Миргородской улице, 1, с «Фонтанкой» 25 августа поделился читатель Павел. На кадрах запечатлены пыльные облака, которые появляются из-за шлёпающихся на землю стройматериалов.

Напомним, в апреле 2020 года глава группы RBI Эдуард Тиктинский сообщил, что его компания получила земельный участок по этому адресу.

Исторически территория и бизнес-центр принадлежали группе «ИСТ» Александра Несиса. В 2010-х годах компания заявляла о планах по сносу кирпичного офисного здания на Миргородской и строительстве на его месте жилого комплекса, однако осуществить этот проект не удалось.

Глава группы RBI заявлял, что фирма намерена построить на этом месте около 20 тыс. «квадратов» жилья. По планам элитный ЖК «Миръ» появится там в четвёртом квартале 2025 года.