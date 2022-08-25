В Подмосковье горит конный парк. Из конюшен спасают людей и лошадей

Больше шестидесяти пожарных тушат конноспортивный клуб в Московской области. Огонь, распространившийся на 900 квадратных метров, 25 августа показывают в соцсетях.
Как сообщили в ГУ МЧС по Московской области, информация о возгорании в деревне Орлово на территории конного парка «Русь» поступило в ведомство через полчаса после полудня. Горело нежилое здание. Почти через два часа пожар удалось локализовать на площади в 900 квадратных метров силами 62 человек.
MSK1.RU пишет, что тушат конноспортивный комплекс «Левадия», который находится в национальном конном парке в бывшей вотчине графа Орлова. Эвакуировали сотрудников, посетителей и 15 лошадей, сообщает издание.