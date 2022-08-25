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    Готовим букеты и зонтики. Синоптик рассказал, какая погода ждёт петербуржцев в День знаний

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    В День знаний, 1 сентября, юным жителям Петербурга не придётся терпеть палящее солнце во время школьной линейки. Небо над городом обещает быть облачным с небольшими прояснениями, а воздух нагреется до комфортной температуры.

    Тем не менее взять с собой зонтик им всё же придется — в течение дня будет временами накрапывать небольшой дождь. Об этом «Фонтанке» 25 августа рассказал синоптик Юрий Куткевич.

    По словам метеоролога, температура воздуха будет находиться в промежутке от +13 до +17 градусов.

    «Ветер будет северных направлений, умеренный. Атмосферное давление пониженное», — добавил Куткевич.

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