Готовим букеты и зонтики. Синоптик рассказал, какая погода ждёт петербуржцев в День знаний

В День знаний, 1 сентября, юным жителям Петербурга не придётся терпеть палящее солнце во время школьной линейки. Небо над городом обещает быть облачным с небольшими прояснениями, а воздух нагреется до комфортной температуры.



Тем не менее взять с собой зонтик им всё же придется — в течение дня будет временами накрапывать небольшой дождь. Об этом «Фонтанке» 25 августа рассказал синоптик Юрий Куткевич.



По словам метеоролога, температура воздуха будет находиться в промежутке от +13 до +17 градусов.

