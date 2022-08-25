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    50 оттенков серого с белым порошком привели к трагедии под Петербургом. Сотрудница Центробанка в больнице, её друг — в морге

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    Полицию и скорую вызвали в поселок Моторный, где двух отдыхающих владелица коттеджа нашла бездыханными. Выжила из пары только женщина, сотрудница Центробанка.

    42-летняя хозяйка, которая 21 августа сдала коттедж двум приезжим из Москвы, позвонила в полицию около четырех дня 23 августа, стало известно «Фонтанке» 25 августа. Она сообщила, что в доме находятся мужчина и женщина без сознания.

    Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что 34-летняя сотрудника Центробанка со своим, предположительно, возлюбленным 36 лет приехала из Москвы в Петербург на отдых. Пара арендовала дом в поселке Моторное.

    Женщину скорая увезла в больницу в тяжелом состоянии. По предварительной информации, причиной этого состояния стала передозировка наркотиками. Мужчине помощь медиков уже была не нужна — он скончался до приезда врачей днем ранее.

    По предварительной информации, в коттедже нашли также набор из секс-шопа БДСМ-тематики.

    По факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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