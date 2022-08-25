50 оттенков серого с белым порошком привели к трагедии под Петербургом. Сотрудница Центробанка в больнице, её друг — в морге

Полицию и скорую вызвали в поселок Моторный, где двух отдыхающих владелица коттеджа нашла бездыханными. Выжила из пары только женщина, сотрудница Центробанка.



42-летняя хозяйка, которая 21 августа сдала коттедж двум приезжим из Москвы, позвонила в полицию около четырех дня 23 августа, стало известно «Фонтанке» 25 августа. Она сообщила, что в доме находятся мужчина и женщина без сознания.

