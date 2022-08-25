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    Автобус уложил на боковую трактор во Всеволожске, водителя увезли в больницу

    1947
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    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Серьезное ДТП с участием рейсового автобуса произошло утром 25 августа во Всеволожском районе Ленобласти. Помощь медиков потребовалась водителю трактора.

    В 6:38 на Всеволожском проспекте, у дома 85, 57-летний водитель автобуса, следовавшего рейсом № 601 «Платформа Всеволожская — Углово», при невыясненных обстоятельствах совершил столкновение с трактором «Беларусь» под управлением 42-летнего мужчины, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На кадрах с места ДТП видно, что техника в итоге оказалась на тротуаре и опрокинулась на бок.

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    В результате аварии водителя трактора увезли в больницу в состоянии средней тяжести. Полиция ведет проверку и устанавливает все обстоятельства ДТП.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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