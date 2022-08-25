Автобус уложил на боковую трактор во Всеволожске, водителя увезли в больницу

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Серьезное ДТП с участием рейсового автобуса произошло утром 25 августа во Всеволожском районе Ленобласти. Помощь медиков потребовалась водителю трактора.
В 6:38 на Всеволожском проспекте, у дома 85, 57-летний водитель автобуса, следовавшего рейсом № 601 «Платформа Всеволожская — Углово», при невыясненных обстоятельствах совершил столкновение с трактором «Беларусь» под управлением 42-летнего мужчины, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На кадрах с места ДТП видно, что техника в итоге оказалась на тротуаре и опрокинулась на бок.
В результате аварии водителя трактора увезли в больницу в состоянии средней тяжести. Полиция ведет проверку и устанавливает все обстоятельства ДТП.