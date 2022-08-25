Очевидцы помогли сахалинской полиции видеозаписью: пенсионерка на красной «Тесле» идет на обгон через сплошную

Необычную нарушительницу задержали в Южно-Сахалинске. Немолодая женщина катается на Tesla Model Y и «коллекционирует» штрафы.
Очевидцы опубликовали видео, на котором красная «Тесла» в Новотроицком идёт на обгон через сплошную в зоне пешеходного перехода. ГИБДД начала поиск. Ориентировку передали всем экипажам ДПС, и вскоре электрокар остановили на Охотской трассе, сообщает 25 августа местное издание ИА АСТВ.
За рулём оказалась 61-летняя дама, жительница Сахалина. Она имеет 29-летний водительский стаж и за последний год 25 раз привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД. Теперь женщине грозит штраф в размере
«Управление ГИБДД Сахалинской области благодарит гражданина, который сделал видеозапись правонарушения достоянием гласности. Это позволило не оставить грубое нарушение ПДД незамеченным и привлечь водителя к административной ответственности», — добавили в ГИБДД.
В соцсетях пишут, что электромобиль принадлежит сыну нарушительницы, который профессионально занимается автогонками.