Петербуржцы этим летом стали в полтора раза чаще отдыхать за Уралом

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МТС оценила с помощью Big Data, куда петербуржцы ездили отдыхать в летние месяцы. Жители Петербурга этим летом стали в полтора раза чаще, чем в прошлом году, выбирать природные достопримечательности и активный отдых в Сибири.

По данным Big Data МТС, в июле этого года на круглогодичном курорте Шерегеш в Кемеровской области побывало на 45% больше жителей Северной столицы, чем годом ранее. Туристов привлекает первозданная природа и развитая инфраструктура – в этом году здесь открыли самый большой за Уралом верёвочный парк, организовали экотропы, прогулки на лошадях, прокат горных велосипедов и другого снаряжения.



Еще одним местом притяжения стала достопримечательность столицы Тувы и буддийская святыня – гора Догээ в Кызыле. Панорамные виды на город, слияния рек и вершины Западных Саян этим летом увидели на 40% больше туристов из Петербурга, чем в прошлом году.

Среди увеличивших популярность направлений аналитики также отмечают Алтай – турпоток в Республику Алтай и Алтайский край из Петербурга вырос на 37%. Вероятно, что росту интереса жителей города на Неве к «русскому Тибету» способствовал запуск чартерных рейсов из Петербурга в Горно-Алтайск.



«Поездки по России в этом году пользуются спросом не только у петербуржцев – на внутренний туризм сейчас приходится около 80% всех поездок. А Петербург продолжает входить в рейтинги наиболее популярных мест отдыха у россиян. Наша платформа геоаналитики позволяет оценивать объем турпотока в регион, нагрузку на инфраструктуру, посещаемость мероприятий и общественных пространств. Кроме того, анализ больших данных позволяет составить портрет туриста или жителя разных районов города, что может помочь бизнесу и региону в принятии решений», – отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.



Геоаналитическая система МТС работает по модели подписки и позволяет клиенту самостоятельно выгружать регулярно обновляющиеся отчеты по выбранным параметрам. Данные Big Data МТС уже используются для развития инфраструктуры и улучшения качества среды в 46 регионах.

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