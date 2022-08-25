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    Обычная кража с необычным исполнителем. Вор обнес супермаркет в Петрозаводске, но подвела особая примета

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    Мужчина без ноги обокрал супермаркет «Дикси» в Петрозаводске. Его перемещения по торговому залу попали на видео. Записи с камер видеонаблюдения появились в соцсетях 25 августа, сам же инцидент произошел двумя днями ранее.

    «Покупатель» зашел в магазин ночью. На кадрах видно, как он сперва забирает товары с полок у кассы, а затем прыгает в отдел с алкоголем. Взяв все, что нужно, юноша берет пакет и «сбегает».

    Подозреваемым оказался 20-летний ранее судимый за кражи горожанин. Одноногий вор благодаря своей особой примете был задержан в дежурные сутки. В супермаркет он попал, разбив стекло. Украденное он продал, а деньги потратил. Возбуждено уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение.

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