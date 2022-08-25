Сняли дом, зарезали мать и задушили ребёнка. Следком показал могилу, где нашли убитой пропавшую в Перми семью

Мужчину и женщину задержали в Пермском крае по подозрению в убийстве семьи из Башкирии. Мать с пятилетней дочерью приехала в гости к подруге, которая сначала заявила об их пропаже, а потом показала, где раскапывать могилу.



СК по Пермскому краю

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю 25 августа, три дня назад помощи полиции в поиске родных попросил житель Башкортостана, потерявший 45-летнюю сестру с маленькой племянницей. По его словам, они уехали из Ишимбая в Пермь погостить у подруги и перестали выходить на связь, самостоятельные поиски успехом не увенчались.



Сначала полицейские посетили подругу. Она заявила, что повздорила со знакомой, и та, подхватив пятилетнюю дочь, исчезла. Переживавшему брату женщина говорила, что будто бы через полчаса после ссоры выходила из дома на поиски гостей, но их нигде не было, пишет 59.RU.

Сыщики словам пермячки не поверили. «Установили, что гражданка со своим знакомым сняла гостевой дом в посёлке Ласьва Пермского края. В него привезли женщину и её ребёнка, которых впоследствии на почве личных неприязненных отношений убили по ранее имеющейся договоренности», — рассказали в МВД.



По данным следствия, подозреваемый зарезал женщину, после чего задушил её дочь и вместе с соучастницей вывез тела в лес, где закопал. 49-летняя жительница Перми и её 40-летний приятель задержаны, оба признались.

«Подозреваемая сообщила место сокрытия тел потерпевших. При проверке ее показаний они были обнаружены. Решается вопрос об избрании в отношении соучастников меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает региональный Следственный комитет и показывает, как следователи и полиция раскапывали могилу.

