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    Суд обязал вернуть журнал Forbes прежнему владельцу Федотову

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    Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку по продаже в 2018 году компанией Александра Федотова российской версии журнала Forbes бизнесмену Магомеду Мусаеву. Об этом 25 августа пишет РБК.

    Признать договор купли-продажи недействительным потребовал конкурсный управляющий одной из компаний Федотова Валентина Чупринская. Она объяснила это тем, что продажа акций ниже рыночной стоимости могла нарушить права кредиторов.

    По ее оценке, акции АО «АС Рус Медиа» — компании-издателя российского Forbes — продали «ниже их рыночной и номинальной стоимости». Так, номинальная стоимость акций составляла почти 69 млн рублей, но сумма сделки оказалась 500 тыс. рублей.

    Директор по развитию Forbes Дмитрий Озман назвал решение суда ошибочным. По его мнению, при вынесении решения не учли факторы, повлиявшие на исход дела. «На момент покупки у АО «АС Рус Медиа» были существенные долги, размер которых превышал 364 млн руб., что было прямо зафиксировано в договоре купли-продажи акций», — уточнил Озман.

    Юристы издания обещают оспорить определение суда.

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