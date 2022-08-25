Суд обязал вернуть журнал Forbes прежнему владельцу Федотову

Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку по продаже в 2018 году компанией Александра Федотова российской версии журнала Forbes бизнесмену Магомеду Мусаеву. Об этом 25 августа пишет РБК.

Признать договор купли-продажи недействительным потребовал конкурсный управляющий одной из компаний Федотова Валентина Чупринская. Она объяснила это тем, что продажа акций ниже рыночной стоимости могла нарушить права кредиторов.



По ее оценке, акции АО «АС Рус Медиа» — компании-издателя российского Forbes — продали «ниже их рыночной и номинальной стоимости». Так, номинальная стоимость акций составляла почти 69 млн рублей, но сумма сделки оказалась 500 тыс. рублей.

