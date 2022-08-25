Похищенный в областном садоводстве Ford Transit нашелся на парковке ТРЦ «Июнь» в Петербурге

Угон микроавтобуса в Ломоносовском районе Ленобласти раскрыли в Петербурге. Пропавшую машину нашли у торгово-развлекательного центра. Через несколько часов в том же районе задержали и подозреваемого.
В десятом часу вечера 23 августа в полицию Ломоносовского района с заявлением об угоне обратился 52-летний мужчина, сообщает 25 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Он рассказал, что между 16 и 20 часами от дома 7 по Новгородской улице в СНТ «Нижняя Колония» похитили его Ford Transit. Ущерб мужчина оценил в 300 тысяч рублей. По факту угона возбудили уголовное дело о краже в крупном размере по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ.
На следующий день в шесть часов вечера полицейские обнаружили пропавший «Форд» на парковке ТРЦ «Июнь» на Индустриальном проспекте в Петербурге. Машину поместили на спецстоянку. А спустя четыре часа у дома 46 по Ириновскому проспекту задержали подозреваемого — 39-летнего жителя Дагестана.