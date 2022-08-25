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    Пистолеты, лопаты, нож и автомат. Под Туапсе постояльцы отеля устроили жаркую «пляску» под аккомпанемент полицейских сирен

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    Подъезды к гостинице в поселке Лермонтово под Туапсе заблокировали машины полиции, которую вызвали на массовую драку постояльцев. В побоище пытались вовлечь и силовиков, поэтому остановить его удалось не сразу.

    Как сообщает 25 августа пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю, сообщение о конфликте во дворе гостиницы поступило в полицию накануне около пяти дня.

    Очевидцы сообщали, что с десяток людей влетели во двор отеля, попросили их укрыть, так как они постояльцы, но не успели. За ними ворвались еще несколько человек и началась драка. В ход шло всё, что попадало под руку, в том числе лопаты. Другие постояльцы прятались в своих номерах и снимали всё на видео.

    Полицейские изъяли у участников конфликта три травматических пистолета, нож и охолощённый автомат Калашникова.

    «В ходе первоначальных проверочных мероприятий было установлено, что конфликт, переросший в драку, произошел на бытовой почве. С места происшествия были госпитализированы трое мужчин с телесными повреждениями различной степени тяжести», — сообщили в МВД.

    Еще шесть человек увезли в отдел полиции для установления всех обстоятельств произошедшего.

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