Пистолеты, лопаты, нож и автомат. Под Туапсе постояльцы отеля устроили жаркую «пляску» под аккомпанемент полицейских сирен

Подъезды к гостинице в поселке Лермонтово под Туапсе заблокировали машины полиции, которую вызвали на массовую драку постояльцев. В побоище пытались вовлечь и силовиков, поэтому остановить его удалось не сразу.
Как сообщает 25 августа пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю, сообщение о конфликте во дворе гостиницы поступило в полицию накануне около пяти дня.
Очевидцы сообщали, что с десяток людей влетели во двор отеля, попросили их укрыть, так как они постояльцы, но не успели. За ними ворвались еще несколько человек и началась драка. В ход шло всё, что попадало под руку, в том числе лопаты. Другие постояльцы прятались в своих номерах и снимали всё на видео.
Полицейские изъяли у участников конфликта три травматических пистолета, нож и охолощённый автомат Калашникова.
«В ходе первоначальных проверочных мероприятий было установлено, что конфликт, переросший в драку, произошел на бытовой почве. С места происшествия были госпитализированы трое мужчин с телесными повреждениями различной степени тяжести», — сообщили в МВД.
Еще шесть человек увезли в отдел полиции для установления всех обстоятельств произошедшего.