Пистолеты, лопаты, нож и автомат. Под Туапсе постояльцы отеля устроили жаркую «пляску» под аккомпанемент полицейских сирен

Подъезды к гостинице в поселке Лермонтово под Туапсе заблокировали машины полиции, которую вызвали на массовую драку постояльцев. В побоище пытались вовлечь и силовиков, поэтому остановить его удалось не сразу.



Как сообщает 25 августа пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю, сообщение о конфликте во дворе гостиницы поступило в полицию накануне около пяти дня.



Очевидцы сообщали, что с десяток людей влетели во двор отеля, попросили их укрыть, так как они постояльцы, но не успели. За ними ворвались еще несколько человек и началась драка. В ход шло всё, что попадало под руку, в том числе лопаты. Другие постояльцы прятались в своих номерах и снимали всё на видео.