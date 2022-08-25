Минобороны РФ предложило назначать военные пенсии семьям добровольцев, погибших на Украине

Российское Минобороны предлагает назначать пенсии по потере кормильца семьям тех добровольцев, которые погибли во время специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом говорится в паспорте законопроекта, который 25 августа появился на портале проектов нормативных правовых актов.
Как следует из сопроводительных материалов, расчёт выплат должен будет производиться так же, как и военнослужащим ВС РФ. Действие документа в случае принятия будет распространяться на нетрудоспособных членов семей.
В мае президент России Владимир Путин подписал указ «О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов». Глава государства поручил правительству установить специальные квоты на обучение по образовательным программам высшего образования для детей участников СВО, в том числе погибших.
Указом также предусматривался приём без вступительных испытаний детей военнослужащих и сотрудников, погибших, получивших увечье или заболевание, в ряд военно-учебных заведений.