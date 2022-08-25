Минобороны РФ предложило назначать военные пенсии семьям добровольцев, погибших на Украине

Российское Минобороны предлагает назначать пенсии по потере кормильца семьям тех добровольцев, которые погибли во время специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом говорится в паспорте законопроекта, который 25 августа появился на портале проектов нормативных правовых актов.



Как следует из сопроводительных материалов, расчёт выплат должен будет производиться так же, как и военнослужащим ВС РФ. Действие документа в случае принятия будет распространяться на нетрудоспособных членов семей.