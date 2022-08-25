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    Боевые действия на Украине

    Минобороны РФ предложило назначать военные пенсии семьям добровольцев, погибших на Украине

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    Российское Минобороны предлагает назначать пенсии по потере кормильца семьям тех добровольцев, которые погибли во время специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом говорится в паспорте законопроекта, который 25 августа появился на портале проектов нормативных правовых актов.

    Как следует из сопроводительных материалов, расчёт выплат должен будет производиться так же, как и военнослужащим ВС РФ. Действие документа в случае принятия будет распространяться на нетрудоспособных членов семей.

    В мае президент России Владимир Путин подписал указ «О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов». Глава государства поручил правительству установить специальные квоты на обучение по образовательным программам высшего образования для детей участников СВО, в том числе погибших.

    Указом также предусматривался приём без вступительных испытаний детей военнослужащих и сотрудников, погибших, получивших увечье или заболевание, в ряд военно-учебных заведений.

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