Предпринимателю сожгли Land Cruiser Prado за 7 млн рублей в Выборге

Видео: «Интересные события в Выборге»
Выборгская полиция расследует поджог дорогого внедорожника ночью 24 августа. Машина сгорела частично, но ущерб всё равно оценивают в миллионы.
В 2:19 среды в дежурную часть полиции поступило сообщение о возгорании автомобиля у дома 7 по Вокзальной улице в Выборге. Полыхал Toyota Land Cruiser Prado 150 2020 года выпуска, принадлежащий коммерческой фирме, которая торгует лесом. В итоге у машины выгорела передняя часть кузова, ущерб хозяин оценил в 7 миллионов рублей, стало известно «Фонтанке». Люди при пожаре не пострадали.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело о поджоге