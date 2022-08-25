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    Предпринимателю сожгли Land Cruiser Prado за 7 млн рублей в Выборге

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    3 комментария

    Видео: «Интересные события в Выборге»

    Выборгская полиция расследует поджог дорогого внедорожника ночью 24 августа. Машина сгорела частично, но ущерб всё равно оценивают в миллионы.

    В 2:19 среды в дежурную часть полиции поступило сообщение о возгорании автомобиля у дома 7 по Вокзальной улице в Выборге. Полыхал Toyota Land Cruiser Prado 150 2020 года выпуска, принадлежащий коммерческой фирме, которая торгует лесом. В итоге у машины выгорела передняя часть кузова, ущерб хозяин оценил в 7 миллионов рублей, стало известно «Фонтанке». Люди при пожаре не пострадали.

    По факту произошедшего возбудили уголовное дело о поджоге по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

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