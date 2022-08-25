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    Водитель цементовоза серьёзно пострадал в очереди на Оптиков из-за ударной волны

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    Несчастный случай произошел минувшей ночью в Приморском районе Петербурга.

    25 августа около часа ночи цементовоз приехал на базу на улице Оптиков, 6, сообщает «Дорожный инспектор». Ожидая в очереди, водитель решил проверить технологический люк, который был под давлением. Ударной волной мужчину отбросило на землю, он получил тяжёлую травму головы.

    Пресс-служба «Группы ЛСР» подтвердила «Фонтанке», что с территории базы «ЛСР. Бетон» на Оптиков госпитализировали мужчину с черепно-мозговой травмой. Пострадавший — водитель-экспедитор цементовоза, который осуществлял разгрузку материала на БРУ, сотрудником «Группы ЛСР» он не является.

    «Происшествие случилось в результате нарушения техники безопасности. В процессе выгрузки верхний люк цементовоза оказался недостаточно герметично закрыт, в результате через него начал стравливаться воздух с цементом. Пострадавший обязан был остановить выгрузку и сбросить давление, после чего приступить к устранению неисправностей, чего он не сделал. Вместо этого он решил самостоятельно затянуть люк в процессе работы оборудования, крепления не выдержали, и избыточным давлением мужчину сбросило с цементовоза на железобетонную площадку», — пояснили в компании.

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