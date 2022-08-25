Водитель цементовоза серьёзно пострадал в очереди на Оптиков из-за ударной волны

Несчастный случай произошел минувшей ночью в Приморском районе Петербурга.



25 августа около часа ночи цементовоз приехал на базу на улице Оптиков, 6, сообщает «Дорожный инспектор». Ожидая в очереди, водитель решил проверить технологический люк, который был под давлением. Ударной волной мужчину отбросило на землю, он получил тяжёлую травму головы.



Пресс-служба «Группы ЛСР» подтвердила «Фонтанке», что с территории базы «ЛСР. Бетон» на Оптиков госпитализировали мужчину с черепно-мозговой травмой. Пострадавший — водитель-экспедитор цементовоза, который осуществлял разгрузку материала на БРУ, сотрудником «Группы ЛСР» он не является.

