Водитель цементовоза серьёзно пострадал в очереди на Оптиков из-за ударной волны

Несчастный случай произошел минувшей ночью в Приморском районе Петербурга.
25 августа около часа ночи цементовоз приехал на базу на улице Оптиков, 6, сообщает «Дорожный инспектор». Ожидая в очереди, водитель решил проверить технологический люк, который был под давлением. Ударной волной мужчину отбросило на землю, он получил тяжёлую травму головы.
Пресс-служба «Группы ЛСР» подтвердила «Фонтанке», что с территории базы «ЛСР. Бетон» на Оптиков госпитализировали мужчину с черепно-мозговой травмой. Пострадавший — водитель-экспедитор цементовоза, который осуществлял разгрузку материала на БРУ, сотрудником «Группы ЛСР» он не является.
«Происшествие случилось в результате нарушения техники безопасности. В процессе выгрузки верхний люк цементовоза оказался недостаточно герметично закрыт, в результате через него начал стравливаться воздух с цементом. Пострадавший обязан был остановить выгрузку и сбросить давление, после чего приступить к устранению неисправностей, чего он не сделал. Вместо этого он решил самостоятельно затянуть люк в процессе работы оборудования, крепления не выдержали, и избыточным давлением мужчину сбросило с цементовоза на железобетонную площадку», — пояснили в компании.