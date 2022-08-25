Петербуржцам пришлось пережить мучительную ночь на пути из Даламана

Из-за неисправного самолета петербуржцам, отдыхавшим в Турции, пришлось понервничать. Борт авиакомпании Turkish Airlines не смог вылететь за пределы страны. Об этом «Фонтанке» 25 августа рассказала читательница, попавшая в неприятную ситуацию.

Самолет вылетел из Даламана в 20:40, но после взлета командир судна обнаружил признаки технической неисправности. Борт направился в Стамбул, но и там приземлиться не удалось. Петербуржцы наматывали круги над городом и над Эскишехиром и Черным морем, после чего всё же сели, но в Измире.

«Посадили в Измире, на борту не кормили, после посадки 1,5 часа держали в закрытом самолёте. Сейчас никакой информации толком нет. Есть маленькие дети, инвалиды. Помогите!» — написала Светлана.



Согласно данным онлайн-табло Пулково и сервису Flightradar, туристы вылетели из Измира в 10:20, в Петербург рейс должен прибыть в два часа дня.

