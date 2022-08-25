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    «Забери у него ключи, бей палкой по рукам». СК возбудил дело после того, как подростки в Абакане примотали пленкой к столбу мальчика

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    В СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия посмотрели видео, на котором подростки бьют палкой привязанного к столбу мальчика, и посчитали это «незаконным лишением свободы несовершеннолетнего».

    Как сообщает пресс-служба ведомства 25 августа, ролик, снятый, предположительно, на территории одной из школ Абакана, попал в Сеть 24 августа. На нем видно, как подростки привязали полиэтиленовой пленкой к столбу товарища. После этого они издеваются над парнем: протыкают палкой пленку, не дают ему выпутаться, в том числе с помощью ключей. Один кричит: «Забери у него ключи, бей палкой по рукам».

    Следователи установили, что инцидент имел место 18 августа, четверо местных жителей в возрасте 13, 15, 16 и 17 лет купили в магазине рулон пищевой пленки. У школы они примотали ею к столбу 13-летнего мальчика из компании.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы человека, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего».

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