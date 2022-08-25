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    Жителя Калининграда задержали за подготовку терактов на объектах Балтфлота и в аэропорту Храброво. У него нашли СВУ

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    2 комментария

    ФСБ в ходе спецоперации задержала приверженца признанной в РФ террористической организации «Азов». Он готовил СВУ для взрывов на объектах военной и транспортной инфраструктуры региона.

    В тайнике у 54-летнего мужчины нашли готовое взрывное устройство около 5 кг в тротиловом эквиваленте, сообщает 25 августа ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Также в его доме изъяли компоненты для изготовления СВУ и электронные носители с перепиской с активными участниками «Азова», агитационную литературу и символику запрещенной организации.

    Он, как сообщает ФСБ, собирался совершить диверсионно-террористические акции в отношении объектов Балтийского флота ВМФ РФ и военнослужащих, а также в аэропорту Храброво.

    Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконное изготовление оружия».

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    Комментарии 2

    Z O V25 Авг 2022 в 10:18
    Отправить диверсанта в сизо на Донбассе, где ждут приговора его азовские друзья.
    +1−4
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