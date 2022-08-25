Жителя Калининграда задержали за подготовку терактов на объектах Балтфлота и в аэропорту Храброво. У него нашли СВУ

ФСБ в ходе спецоперации задержала приверженца признанной в РФ террористической организации «Азов». Он готовил СВУ для взрывов на объектах военной и транспортной инфраструктуры региона.



В тайнике у 54-летнего мужчины нашли готовое взрывное устройство около 5 кг в тротиловом эквиваленте, сообщает 25 августа ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Также в его доме изъяли компоненты для изготовления СВУ и электронные носители с перепиской с активными участниками «Азова», агитационную литературу и символику запрещенной организации.

