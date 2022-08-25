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    Уходя от полицейской погони, водитель «Мерседеса» сбил дерево на юге Петербурга. Теперь ему придется за него заплатить

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    Природоохранная прокуратура Петербурга добилась через суд взыскания с водителя «Мерседеса» за уничтоженное в ДТП дерево в Кировском районе.

    Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства 25 августа, автомобиль влетел на скорости в сквер на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого 14 марта этого года. От удара одно из деревьев (липа) сломалось. Ущерб, нанесенный городу, составил 30 тысяч рублей.

    Суд удовлетворил требования природоохранного прокурора и взыскал с владельца «Мерседеса» указанную сумму.

    «Фонтанка» писала о мартовской аварии. Водитель автомобиля не захотел около половины второго ночи остановиться на набережной Макарова на требование сотрудников ДПС. Его догоняли через весь город, пока он в Кировском районе не справился с управлением и врезался в дерево, а после — в ларек. При этом сам 37-летний мужчина, который был за рулем, не пострадал. С признаками алкогольного опьянения его увезли в отдел.

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