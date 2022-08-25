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    Полиция ищет охотника, после посиделок с которым лужанин получил выстрел в висок из карабина

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    2 комментария

    Посиделки с алкоголем закончились реанимацией для 34-летнего жителя Луги. Его собутыльник схватился за карабин, попасть в цель не помешала даже дверь. Об этом «Фонтанке» стало известно 25 августа.

    Накануне вечером в полицию поступило сообщение о госпитализации из деревни Брод в Ломоносовскую межрайонную больницу мужчины с огнестрельным ранением в правый висок. Опросу пострадавший не подлежал, его поместили в реанимацию. На место выехала следственно-оперативная группа.

    Вскоре было установлено, что в среду вечером на кухне одного из домов в деревне выпивали двое: потерпевший и его 58-летний знакомый. Слово за слово — разгорелась ссора. Предполагается, что 34-летний лужанин выскочил в сени, а его старший товарищ схватился за карабин «Вепрь» и выстрелил в дверь. В итоге дробь попала мужчине в висок.

    Сотрудники полиции изъяли 7 кожаных патронташей с патронами, 1 стреляную гильзу, фрагменты дроби из стены, саму дверь с отверстием и более 400 патронов. Самого стрелка на месте не нашли, составлена ориентировка.

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    Комментарии 2

    Инкогнито202125 Авг 2022 в 09:13
    Уважаемое издание, с нарезного оружия дробью не стреляют
    +6−0
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