Полиция ищет охотника, после посиделок с которым лужанин получил выстрел в висок из карабина

Посиделки с алкоголем закончились реанимацией для 34-летнего жителя Луги. Его собутыльник схватился за карабин, попасть в цель не помешала даже дверь. Об этом «Фонтанке» стало известно 25 августа.



Накануне вечером в полицию поступило сообщение о госпитализации из деревни Брод в Ломоносовскую межрайонную больницу мужчины с огнестрельным ранением в правый висок. Опросу пострадавший не подлежал, его поместили в реанимацию. На место выехала следственно-оперативная группа.

