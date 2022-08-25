Mitsubishi и Mitsui решили остаться в проекте «Сахалин-2», а Shell может потерять контракт

Японская компания Mitsubishi решила сохранить свою долю в проекте по добыче сжиженного природного газа «Сахалин-2». Также остаться в проекте намерена Mitsui, владеющая его долей. Об этом 25 августа пишет японская газета Nikkei.



Как отмечается в публикации, в августе Россия передала управление проектом новой компании, вынудив японских участников Mitsui & Co. и Mitsubishi решить, будут ли они продолжать свои инвестиции. Правительство Японии, политика которого заключается в сохранении своей концессии на «Сахалине-2», обратилось к компаниям с просьбой о сотрудничестве. Правительство считает, что будет легче стабильно закупать СПГ на «Сахалине-2», если обе компании присоединятся к новой операционной компании. После получения уведомления от японских компаний, как ожидается, российское правительство в трехдневный срок примет решение о о сохранении долей Mitsubishi и Mitsui в новом операторе.

