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    Mitsubishi и Mitsui решили остаться в проекте «Сахалин-2», а Shell может потерять контракт

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    3 комментария

    Японская компания Mitsubishi решила сохранить свою долю в проекте по добыче сжиженного природного газа «Сахалин-2». Также остаться в проекте намерена Mitsui, владеющая его долей. Об этом 25 августа пишет японская газета Nikkei.

    Как отмечается в публикации, в августе Россия передала управление проектом новой компании, вынудив японских участников Mitsui & Co. и Mitsubishi решить, будут ли они продолжать свои инвестиции. Правительство Японии, политика которого заключается в сохранении своей концессии на «Сахалине-2», обратилось к компаниям с просьбой о сотрудничестве. Правительство считает, что будет легче стабильно закупать СПГ на «Сахалине-2», если обе компании присоединятся к новой операционной компании. После получения уведомления от японских компаний, как ожидается, российское правительство в трехдневный срок примет решение о о сохранении долей Mitsubishi и Mitsui в новом операторе.

    Как пишет «Коммерсантъ», новый российский оператор «Сахалина-2», предложивший иностранным клиентам перезаключить контракты на прежних условиях, начал прекращать поставки тем, кто этого не сделал. Shell может потерять свой долгосрочный контракт на 1 млн тонн в год: она уже объявила о выходе из проекта и, вероятно, не будет заново подписывать соглашение с российским оператором.

    «Сахалин-2» — второй по величине СПГ-проект в России мощностью около 10 млн тонн в год. В его рамках осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения. Президент Владимир Путин 30 июня подписал указ, по которому оператор Sakhalin Energy, зарегистрированный в Нидерландах, должен быть заменен российским юрлицом «Сахалинская энергия». Акционерам проекта — «Газпрому» (50 % плюс одна акция), британской Shell (27,5 %), японским Mitsui (12,5 %) и Mitsubishi (10 %) — дана возможность до 4 сентября получить в российской компании ту же долю, что и в Sakhalin Energy. Если иностранный акционер не проявит такого желания, его доля будет продана на аукционе.

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    Комментарии 3

    Кот Ученый25 Авг 2022 в 10:04
    бабло побеждает зло!)
    +0−0
    Батарейкин25 Авг 2022 в 09:08
    Кто б сомневался!!!! Да хотя и ШеллЪ кмк вскоре продастся за рупь за двадцать "менеджменту", чтобы как только ситуация представится, переобуться быстренько и сообщить, что на них сильно давили из Брюсселя!))))
    +2−1
    СлаваРоссии25 Авг 2022 в 09:00
    Шелл обыделись. Их готовы заменить менее крупные, но более порядочные фирмы с востока.
    +1−2
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