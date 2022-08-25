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    Петербурженка «заминировала» отделение Сбера, но не уточнила какое. Пришлось проверять все

    2023
    1 комментарий

    Жительница Петроградского района Петербурга рискует ответить за свои слова перед законом. В разговоре с оператором банка она была неосторожна в высказываниях. Об этом «Фонтанке» стало известно 25 августа.

    Накануне в дежурную часть полицейского главка поступило сообщение о том, что клиентка Сбера в электронном чате с оператором рассказала о заминировании петербургского отделения. Спустя несколько часов в гости к 38-летней даме пришли сотрудники. Женщину доставили в отдел полиции и опросили. В это время в городе осматривали 164 отделения Сбера, а в одном даже провели эвакуацию. Никаких взрывных устройств найдено не было.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, петербурженка отпущена под обязательство о явке.

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    Комментарии 1

    alex_k25 Авг 2022 в 09:26
    так зачем? у нее бы уточнили, тогда бы и осматривали
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