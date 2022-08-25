Петербурженка «заминировала» отделение Сбера, но не уточнила какое. Пришлось проверять все

Жительница Петроградского района Петербурга рискует ответить за свои слова перед законом. В разговоре с оператором банка она была неосторожна в высказываниях. Об этом «Фонтанке» стало известно 25 августа.



Накануне в дежурную часть полицейского главка поступило сообщение о том, что клиентка Сбера в электронном чате с оператором рассказала о заминировании петербургского отделения. Спустя несколько часов в гости к 38-летней даме пришли сотрудники. Женщину доставили в отдел полиции и опросили. В это время в городе осматривали 164 отделения Сбера, а в одном даже провели эвакуацию. Никаких взрывных устройств найдено не было.

