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    Стоматолог во время перевозки мебели на юге Петербурга «потерял» ювелирные украшения на 2 млн рублей

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    1 комментарий

    Лишь полторы недели спустя после того, как житель Пушкинского района вывозил мебель на дачу, он обнаружил пропажу ценного содержимого из шкатулки.

    В полицию 26-летний зубной врач обратился накануне около четырех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 августа. Он сообщил, что 13 августа просил своего знакомого помочь с перевозкой мебели из квартиры на Новгородской улице в Шушарах в дом в поселке Запорожское. Тот привел с собой несколько грузчиков. А вчера мужчина обнаружил, что из шкатулки, которая была в спальне, пропали ювелирные украшения из золота.

    Ущерб пострадавший заявил в 2 млн рублей.

    Возбуждено уголовное дело.

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    Good for nothing25 Авг 2022 в 10:14
    При отсутствии камер и нескольких грузчиков — как это расследовать ? А ещё наверняка знакомые женщины, гости. В 26 лет не уметь закрывать ценное на ключ или в сейф — диагноз.
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