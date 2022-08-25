Стоматолог во время перевозки мебели на юге Петербурга «потерял» ювелирные украшения на 2 млн рублей

Лишь полторы недели спустя после того, как житель Пушкинского района вывозил мебель на дачу, он обнаружил пропажу ценного содержимого из шкатулки.



В полицию 26-летний зубной врач обратился накануне около четырех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 августа. Он сообщил, что 13 августа просил своего знакомого помочь с перевозкой мебели из квартиры на Новгородской улице в Шушарах в дом в поселке Запорожское. Тот привел с собой несколько грузчиков. А вчера мужчина обнаружил, что из шкатулки, которая была в спальне, пропали ювелирные украшения из золота.

