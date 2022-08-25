Петербурженка взглянула в окно, а оттуда на неё смотрит странный длинноногий Crex crex

Где в Петербурге можно увидеть краснокнижную птицу? В своём собственном доме. Редкий экземпляр постучался к петербурженке прямо в окно на третьем этаже. Обычно увидеть его в природе очень сложно, зато вам может быть знаком его голос.



Коростель, внесённый в Красную книгу Санкт-Петербурга, неожиданно прилетел на карниз дома у станции метро «Фрунзенская» вчера утром. Фото и видео публикует 25 августа группа «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте».

