Петербурженка взглянула в окно, а оттуда на неё смотрит странный длинноногий Crex crex

Где в Петербурге можно увидеть краснокнижную птицу? В своём собственном доме. Редкий экземпляр постучался к петербурженке прямо в окно на третьем этаже. Обычно увидеть его в природе очень сложно, зато вам может быть знаком его голос.
Коростель, внесённый в Красную книгу Санкт-Петербурга, неожиданно прилетел на карниз дома у станции метро «Фрунзенская» вчера утром. Фото и видео публикует 25 августа группа «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте».
Коростель, он же дергач семейства пастушковых, на латыни называется смешно — Crex crex. Его очень сложно увидеть вживую, поскольку он большую часть жизни скрывается в траве. Зато в первой половине лета можно услышать скрипучий двусложный крик самца, похожий на «крекс-крекс», «дерг-дерг» или «дрр-дрр». Коростель гнездится в лугах, кустарниковых болотах, засеянных пашнях, зимует в Африке. За последние два века в Европе численность коростелей сильно упала (в некоторых странах — критически) из-за искусственного изменения ландшафтов и новых механизированных методов заготовки сена.