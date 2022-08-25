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    Петербурженка взглянула в окно, а оттуда на неё смотрит странный длинноногий Crex crex

    10247
    4 комментария
    Фото: Вероника Гладнева / «Птицы СПб и России»
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    Где в Петербурге можно увидеть краснокнижную птицу? В своём собственном доме. Редкий экземпляр постучался к петербурженке прямо в окно на третьем этаже. Обычно увидеть его в природе очень сложно, зато вам может быть знаком его голос.

    Коростель, внесённый в Красную книгу Санкт-Петербурга, неожиданно прилетел на карниз дома у станции метро «Фрунзенская» вчера утром. Фото и видео публикует 25 августа группа «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте».

    Коростель, он же дергач семейства пастушковых, на латыни называется смешно — Crex crex. Его очень сложно увидеть вживую, поскольку он большую часть жизни скрывается в траве. Зато в первой половине лета можно услышать скрипучий двусложный крик самца, похожий на «крекс-крекс», «дерг-дерг» или «дрр-дрр». Коростель гнездится в лугах, кустарниковых болотах, засеянных пашнях, зимует в Африке. За последние два века в Европе численность коростелей сильно упала (в некоторых странах — критически) из-за искусственного изменения ландшафтов и новых механизированных методов заготовки сена.

    Фото: Вероника Гладнева / «Птицы СПб и России»

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    Комментарии 4

    Dud25 Авг 2022 в 09:16
    ну правильно... было болото с сеном - стала новостройка... куда "сrex crex-у" податься?
    +0−0
    Соседка со скалкой25 Авг 2022 в 08:28
    Таким гостям всегда рады.
    +0−0
    Басик25 Авг 2022 в 07:54
    Новость конечно позитивная, но на каком языке эта фраза
    — "из-за искусственного изменения ландшафтов и новых механизированных методов заготовки сена, с другой искусственным изменением ландшафтов."
    Слова вроде как русские, но сложились в какой-то странной комбинации:)
    +3−0
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