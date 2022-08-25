Первый вертолёт-беспилотник сертифицирован в России

В России сертифицировали первый беспилотник вертолетного типа — БВС ВТ 440, созданный научно-производственным предприятием «Радар ммс». Об этом 25 августа сообщает РИА Новости.
Полная взлётная масса воздушного судна — 440 килограммов, полезная нагрузка — 100 килограммов, крейсерская скорость — 150 километров в час. Вертолёт может доставлять грузы, вести геологоразведку, выполнять мониторинговые задачи. Он способен находиться в воздухе до 4 часов.
«БВС ВТ 440 — это первый в России беспилотный вертолет, который сертифицирован в рамках экспериментально-правового режима по требованиям Росавиации. Он получил бортовой номер и выполняет задачи в интересах Российской Федерации. Сертификация была пройдена в мае этого года. В России до сих пор никто еще не сертифицировался, мы стали первыми», — рассказал агентству исполнительный директор предприятия Иван Анцев на прошедшем недавно форуме «Армия-2022».
В скором времени планируется запустить серийное производство БВС ВТ 440.