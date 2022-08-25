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    Первый вертолёт-беспилотник сертифицирован в России

    2022
    14 комментариев

    В России сертифицировали первый беспилотник вертолетного типа — БВС ВТ 440, созданный научно-производственным предприятием «Радар ммс». Об этом 25 августа сообщает РИА Новости.

    Полная взлётная масса воздушного судна — 440 килограммов, полезная нагрузка — 100 килограммов, крейсерская скорость — 150 километров в час. Вертолёт может доставлять грузы, вести геологоразведку, выполнять мониторинговые задачи. Он способен находиться в воздухе до 4 часов.

    «БВС ВТ 440 — это первый в России беспилотный вертолет, который сертифицирован в рамках экспериментально-правового режима по требованиям Росавиации. Он получил бортовой номер и выполняет задачи в интересах Российской Федерации. Сертификация была пройдена в мае этого года. В России до сих пор никто еще не сертифицировался, мы стали первыми», — рассказал агентству исполнительный директор предприятия Иван Анцев на прошедшем недавно форуме «Армия-2022».

    В скором времени планируется запустить серийное производство БВС ВТ 440.

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    Комментарии 14

    Nerevar25 Авг 2022 в 10:37
    До 4 часов - это маловато.
    +0−0
    Добрый кот25 Авг 2022 в 07:57
    Ну да, бот это ведь не человек. Значит и не пилот.
    +1−0
    Инкогнито202125 Авг 2022 в 07:55
    интересно какой % деталей в нем отечественного производства
    +1−0
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