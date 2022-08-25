В России изменился закон «Об оружии». Что нужно знать

«Федеральным законом вводится в оборот новая процедура – техническое обслуживание оружия, под которой понимается чистка, смазка оружия, регулировка прицельных приспособлений, ударного и спускового механизмов. Осуществлять техническое обслуживание оружия смогут как владельцы оружия, так и юридические лица, имеющие соответствующую лицензию», – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Новые изменения в закон «Об оружии» вступили в силу в России с 25 августа. Теперь владельцам нужно будет проходить техническое обслуживание оружия.

Передачу гражданского и служебного оружия на техобслуживание и ремонт можно будет осуществлять на основании разрешения, выданного Росгвардией.

Еще одно нововведение – стаж владения охотничьим гладкоствольным оружием. Раньше стаж, необходимый для приобретения права на владение охотничьим нарезным оружием, был непрерывным. Сейчас ситуация изменилась: приобретать охотничье нарезное оружие официально разрешено только в течение 1 года со дня истечения срока действия предыдущего разрешения.

При этом покупать можно разное по характеристикам оружие, но не больше 10 единиц. Для того, чтобы процедуру могли оптимизировать и сами владельцы оружия, срок действия разрешений можно синхронизировать.