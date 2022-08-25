    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 26

    1 м/с, южн

    766мм

    52%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd60eur59.51
    Как в СПб болеют ковидомЧастные школы дорожаютУспеть достроить метро до 2024Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    В России изменился закон «Об оружии». Что нужно знать

    997
    2 комментария

    Новые изменения в закон «Об оружии» вступили в силу в России с 25 августа. Теперь владельцам нужно будет проходить техническое обслуживание оружия.

    «Федеральным законом вводится в оборот новая процедура – техническое обслуживание оружия, под которой понимается чистка, смазка оружия, регулировка прицельных приспособлений, ударного и спускового механизмов. Осуществлять техническое обслуживание оружия смогут как владельцы оружия, так и юридические лица, имеющие соответствующую лицензию», – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

    Передачу гражданского и служебного оружия на техобслуживание и ремонт можно будет осуществлять на основании разрешения, выданного Росгвардией.

    Еще одно нововведение – стаж владения охотничьим гладкоствольным оружием. Раньше стаж, необходимый для приобретения права на владение охотничьим нарезным оружием, был непрерывным. Сейчас ситуация изменилась: приобретать охотничье нарезное оружие официально разрешено только в течение 1 года со дня истечения срока действия предыдущего разрешения.

    При этом покупать можно разное по характеристикам оружие, но не больше 10 единиц. Для того, чтобы процедуру могли оптимизировать и сами владельцы оружия, срок действия разрешений можно синхронизировать.

    Владельцам наградного оружия дали право приобретать патроны, подходящие «к гражданскому огнестрельному оружию». Использовать наградное оружие можно в учебных или тренировочных целях.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    миру-мир!25 Авг 2022 в 01:03
    да все видели на что способна росгвардия в Украине позорище.
    +1−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close