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    Pink Floyd может продать права на композиции инвестиционному фонду. Сумма впечатляет

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    3 комментария

    Инвестиционный фонд Blackstone хочет приобрести каталог музыки британской группы Pink Floyd. Сумма сделки может составить 470 миллионов долларов.

    Фонд собирается заключить сделку через компанию Hipgnosis Songs Management, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times. За каталогом также охотятся Sony Music, Warner Music, BMG и Primary Wave.

    По данным СМИ, Pink Floyd собирается продать не просто каталог собственных композиций, но и авторские права на них.

    Pink Floyd была основана в 1965 году Ричардом Райтом (клавишные, вокал), Роджером Уотерсом (бас-гитара, вокал), Ником Мэйсоном (ударные) и Сидом Барреттом (вокал, гитара). Три года спустя Сида Барретта заменил Дэвид Гилмор. Окончательно группа распалась в 2015 году.

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    Комментарии 3

    миру-мир!25 Авг 2022 в 00:57
    петя -шурик выходи не бойся чего!

    хе-хе.
    +0−0
    миру-мир!25 Авг 2022 в 00:32
    а шнуров может продать что?
    +0−1
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