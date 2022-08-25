Pink Floyd может продать права на композиции инвестиционному фонду. Сумма впечатляет

Инвестиционный фонд Blackstone хочет приобрести каталог музыки британской группы Pink Floyd. Сумма сделки может составить 470 миллионов долларов.



Фонд собирается заключить сделку через компанию Hipgnosis Songs Management, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times. За каталогом также охотятся Sony Music, Warner Music, BMG и Primary Wave.

По данным СМИ, Pink Floyd собирается продать не просто каталог собственных композиций, но и авторские права на них.