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    Оказался на свалке. На Петроградской стороне нашли пропавший несколько лет назад старинный витраж

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    1 комментарий

    В Петербурге нашелся старинный витраж, который несколько лет назад пропал из дома 13 по Тележной улице. Радостной новостью 24 августа поделилась пресс-служба Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК).

    Об исчезновении витража горожане писали на форумах еще в 2011 году – судя по всему, его демонтировали, когда меняли деревянные окна на стеклопакеты.

    «Следующая сцена: помойка на Петроградской стороне (совсем не там, где Тележная!). Выброшенный витраж в несколько изменённом виде находят друзья дамы, которая сначала думала его продать, а затем решила подарить нашему музею. Спасибо!» – отмечают в ВООПИК.

    Витраж придется реставрировать: некоторые стекла разбиты, переплеты тоже в не очень хорошем состоянии. Затем его покажут в музе и будут думать, что делать дальше: если возвращать на законное место, то так, чтобы история с исчезновением не повторилась.

    В обществе отмечают, что с 2019 года краеведы регулярно обращали внимание (в том числе, чиновник) на пропажу витража. В частности, заявляли в комитет по охране памятников – зря, поскольку здание таковым не является, – и привлекали СМИ.

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    Комментарии 1

    26092824125 Авг 2022 в 01:05
    Богатство и роскошь дореволюционного Петербурга уходит черт знает куда. Да уже и ушла. Метизы паркет витражи решетки и другое , это же надо собирать, это история. Такого не будет. Собирать без коррупции теми кто любит Петербург.
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