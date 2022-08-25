Оказался на свалке. На Петроградской стороне нашли пропавший несколько лет назад старинный витраж

В Петербурге нашелся старинный витраж, который несколько лет назад пропал из дома 13 по Тележной улице. Радостной новостью 24 августа поделилась пресс-служба Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК).



Об исчезновении витража горожане писали на форумах еще в 2011 году – судя по всему, его демонтировали, когда меняли деревянные окна на стеклопакеты.

«Следующая сцена: помойка на Петроградской стороне (совсем не там, где Тележная!). Выброшенный витраж в несколько изменённом виде находят друзья дамы, которая сначала думала его продать, а затем решила подарить нашему музею. Спасибо!» – отмечают в ВООПИК.