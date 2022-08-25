Оказался на свалке. На Петроградской стороне нашли пропавший несколько лет назад старинный витраж

В Петербурге нашелся старинный витраж, который несколько лет назад пропал из дома 13 по Тележной улице. Радостной новостью 24 августа поделилась пресс-служба Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК).
Об исчезновении витража горожане писали на форумах еще в 2011 году – судя по всему, его демонтировали, когда меняли деревянные окна на стеклопакеты.
«Следующая сцена: помойка на Петроградской стороне (совсем не там, где Тележная!). Выброшенный витраж в несколько изменённом виде находят друзья дамы, которая сначала думала его продать, а затем решила подарить нашему музею. Спасибо!» – отмечают в ВООПИК.
Витраж придется реставрировать: некоторые стекла разбиты, переплеты тоже в не очень хорошем состоянии. Затем его покажут в музе и будут думать, что делать дальше: если возвращать на законное место, то так, чтобы история с исчезновением не повторилась.
В обществе отмечают, что с 2019 года краеведы регулярно обращали внимание (в том числе, чиновник) на пропажу витража. В частности, заявляли в комитет по охране памятников – зря, поскольку здание таковым не является, – и привлекали СМИ.