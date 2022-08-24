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    Первая леди США заразилась коронавирусом через 4 дня после выздоровления

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    6 комментариев

    Лишь четыре дня назад супруга президента США Джилл Байден вылечилась от COVID-19. Однако 24 августа тест вновь выявил болезнь. Об этом сообщает The Hill.

    Согласно официально обнародованной информации, болезнь на сей раз проходит без симптомов. Однако Джилл Байден будет в изоляции в Делавэре.

    Как и президент США, его жена полностью прошла курс вакцинации. Бустерная прививка была сделана дважды.

    В Белом доме заявили, что Байден сдал отрицательный тест на коронавирус. Однако в последние дни он был на отдыхе с женой, поэтому в ближайшие дни тестирование будет особенно тщательным. Помимо этого, он будет носить маску во время публичных мероприятий.

    Любопытно, что летом Джо Байден также два раза переболел коронавирусом. Отрицательный тест он впервые сдал 6 августа.

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    Комментарии 6

    26092824124 Авг 2022 в 23:45
    это все himars виноват там вся семья и все окружение им заражены вакцина только в разработке в недоступном для них месте. Здоровья бабушка.
    +0−0
    GFD24 Авг 2022 в 23:23
    Какая заразная семейка
    +1−0
    User1234524 Авг 2022 в 23:10
    Ты ещё жива, моя старушка?
    Жив и я, привет тебе привет!

    /Джо запятая Байден/
    +0−0
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