Первая леди США заразилась коронавирусом через 4 дня после выздоровления

Лишь четыре дня назад супруга президента США Джилл Байден вылечилась от COVID-19. Однако 24 августа тест вновь выявил болезнь. Об этом сообщает The Hill.



Согласно официально обнародованной информации, болезнь на сей раз проходит без симптомов. Однако Джилл Байден будет в изоляции в Делавэре.

Как и президент США, его жена полностью прошла курс вакцинации. Бустерная прививка была сделана дважды.

В Белом доме заявили, что Байден сдал отрицательный тест на коронавирус. Однако в последние дни он был на отдыхе с женой, поэтому в ближайшие дни тестирование будет особенно тщательным. Помимо этого, он будет носить маску во время публичных мероприятий.