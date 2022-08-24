Первая леди США заразилась коронавирусом через 4 дня после выздоровления

Лишь четыре дня назад супруга президента США Джилл Байден вылечилась от COVID-19. Однако 24 августа тест вновь выявил болезнь. Об этом сообщает The Hill.
Согласно официально обнародованной информации, болезнь на сей раз проходит без симптомов. Однако Джилл Байден будет в изоляции в Делавэре.
Как и президент США, его жена полностью прошла курс вакцинации. Бустерная прививка была сделана дважды.
В Белом доме заявили, что Байден сдал отрицательный тест на коронавирус. Однако в последние дни он был на отдыхе с женой, поэтому в ближайшие дни тестирование будет особенно тщательным. Помимо этого, он будет носить маску во время публичных мероприятий.
Любопытно, что летом Джо Байден также два раза переболел коронавирусом. Отрицательный тест он впервые сдал 6 августа.