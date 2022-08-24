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    Котенок больше суток просидел в вентиляции в Агалатово. Спасали его через отверстие в два спичечных коробка

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    Котенок упал в вентиляционную шахту пятиэтажки в поселке Агалатово Всеволожского района Ленобласти. Он провел там больше суток, но теперь жив и здоров.

    Историю спасения опубликовали 24 августа в группе «Кошкиспас» во «ВКонтакте». Хозяйка сообщила, что с ее кошкой случилась беда в воскресенье, а попала в вентиляцию ее питомица еще в субботу.

    В шахту спускали веревку, но кошка не обратила на нее внимание. Не помогли ни переноска с кормом, ни игрушка — как выяснилось, животное просто уснуло, пока его пытались вытащить. Кошку удалось спасти, только пробив в стене дыру размером с два спичечных коробка, через которую несчастную и вызволили.

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