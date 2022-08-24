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    Bloomberg: Россия предложила скидку на нефть странам Азии

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    12 комментариев

    Россия проводит переговоры о скидке на нефть с рядом стран Азии. На фоне обсуждения странами G7 введения максимальной стоимости на российскую нефть, на азиатском рынке предлагается дисконт, сообщает Bloomberg.

    Скидки, по данным источника издания, достигают 30 процентов.

    Идея о введении максимальной стоимости российской нефти обсуждалась на саммите лидеров G7 в конце июня. Тогда СМИ сообщалось, что лимит должен составить 40–60 долларов за баррель. Днем 24 августа цена барреля Brent составляла около 100 долларов.

    Инициативу комментировал президент России Владимир Путин. Он, в частности, заявлял, что принятие решения приведет к тому же, что произошло с газом (днем 24 августа — биржевая цена достигла 3100 долларов за 1 тысячу кубометров). «Результат будет тот же самый — подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес», — заявлял Путин.

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    Комментарии 12

    ivan5_5e4d10fe646f624 Авг 2022 в 23:45
    Скoрo будем жить как шейхи, 100%, все.
    +0−0
    26611033024 Авг 2022 в 23:15
    При этом реальная цена на нефть при учёте спотовых цен на газ порядка 1000 евро или больше. за чей счёт этот банкет ?
    просто чтобы продать и скорее подохнуть ? после вас хоть потоп ?
    +5−0
    dragvs24 Авг 2022 в 23:06
    В июне-июле нефтегазовые доходы уже обвалились, а это еще ничего не начиналось даже. Бюджет уже с дефицитом идет. И это еще нефть стоит относительно дорого сейчас.
    +5−0
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