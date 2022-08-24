Bloomberg: Россия предложила скидку на нефть странам Азии

Россия проводит переговоры о скидке на нефть с рядом стран Азии. На фоне обсуждения странами G7 введения максимальной стоимости на российскую нефть, на азиатском рынке предлагается дисконт, сообщает Bloomberg.
Скидки, по данным источника издания, достигают 30 процентов.
Идея о введении максимальной стоимости российской нефти обсуждалась на саммите лидеров G7 в конце июня. Тогда СМИ сообщалось, что лимит должен составить 40–60 долларов за баррель. Днем 24 августа цена барреля Brent составляла около 100 долларов.
Инициативу комментировал президент России Владимир Путин. Он, в частности, заявлял, что принятие решения приведет к тому же, что произошло с газом (днем 24 августа — биржевая цена достигла 3100 долларов за 1 тысячу кубометров). «Результат будет тот же самый — подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес», — заявлял Путин.