Bloomberg: Россия предложила скидку на нефть странам Азии

Россия проводит переговоры о скидке на нефть с рядом стран Азии. На фоне обсуждения странами G7 введения максимальной стоимости на российскую нефть, на азиатском рынке предлагается дисконт, сообщает Bloomberg.



Скидки, по данным источника издания, достигают 30 процентов.

Идея о введении максимальной стоимости российской нефти обсуждалась на саммите лидеров G7 в конце июня. Тогда СМИ сообщалось, что лимит должен составить 40–60 долларов за баррель. Днем 24 августа цена барреля Brent составляла около 100 долларов.