Дворовые войны. На Ленинском решили поставить спорный забор и отрубили свет в трех домах

Возле дома 147к2 по Ленинскому проспекту устанавливают забор. Жители соседних домов против — считают, что он заходит на их территорию и перекрывает путь к важным объектам.



«ТСЖ пытается построить забор, чтобы отгородиться других домов. Сегодня из-за бездействия чиновников ТСЖ «Победа» начала бурить (без разрешения) дыры, снесла забор с чужой территории и пробила кабель, три дома находятся без света из-за халатности», — рассказала «Фонтанке» очевидица.