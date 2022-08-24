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    Дворовые войны. На Ленинском решили поставить спорный забор и отрубили свет в трех домах

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    22 комментария

    Возле дома 147к2 по Ленинскому проспекту устанавливают забор. Жители соседних домов против — считают, что он заходит на их территорию и перекрывает путь к важным объектам.

    «ТСЖ пытается построить забор, чтобы отгородиться других домов. Сегодня из-за бездействия чиновников ТСЖ «Победа» начала бурить (без разрешения) дыры, снесла забор с чужой территории и пробила кабель, три дома находятся без света из-за халатности», — рассказала «Фонтанке» очевидица.

    Читатель

    По ее словам, жители домов 147 и 147к3 по Ленинскому проспекту, а также корпусов 3, 4, 5 дома 70 по Кубинской улице неоднократно жаловались в комитет по градостроительству, администрацию губернатора и района, но ответы приходили «как под копирку»: проект соответствует действующему законодательству. Протестующие с этим не согласны — они утверждают, что дом был построен якобы незаконно.

    Другая местная жительница объясняет: дом, который хотят огородить, находится совсем рядом с больницей, и ходить туда будет неудобно. «Решили все, включая детскую площадку, забрать под себя, а мы на первых этажах будем жить под решеткой», — возмущается она.

    С ТСЖ «Фонтанке» связаться не удалось. В пресс-службе ПАО «Россети Ленэнерго» нашему изданию подтвердили, что на пересечении Кубинской улицы и Ленинского проспекта шли не согласованные с компанией земляные работы, во время которых была повреждена кабельная линия электропередачи 0,4 кВ. Электроснабжение потребителям восстановили в течение получаса.

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    Комментарии 22

    24 Авг 2022 в 23:32
    Мне нравится как лихо этот разваливающийся теремок решили забрать общую детскую площадку) чтож другие дома звонят и просят ее улучшить, а на вы? Машинки им негде ставить.
    +1−1
    26092824124 Авг 2022 в 22:53
    кто мировой лидер по заборам пристройкам и салу
    +0−2
    26092824124 Авг 2022 в 22:51
    Властям СПБ пора бы поставить точку над i для приехавших любителей что-нибудь огородить. Это СПБ, а не деревня.
    +2−1
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