Умер актер из «Интернов» и фильма «Дурак»

В Москве на 59-м году жизни скончался актер Максим Пинскер. Об этом 24 августа пишет ТАСС со ссылкой на его бывшую супругу Ирину Пинскер.
По ее словам, актер скончался утром в среду в больнице. Причина станет известна после вскрытия.
Максим Пинскер родился 5 февраля 1964 года. Окончил Школу-студию МХАТ (курс И. М. Тарханова), затем играл в Театре Маяковского. Известен по ролям в сериалах «Интерны», «Час Волкова», «Кол-центр», «Семейный бизнес», снимался в фильме «Дурак» Юрия Быкова.
Также Пинскер был и актером дубляжа. Озвучивал героев фильмов «Трансформеры», «Трансформеры: Месть падших», «Спиди Гонщик», мультфильма «Рататуй».