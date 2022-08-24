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    Умер актер из «Интернов» и фильма «Дурак»

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    В Москве на 59-м году жизни скончался актер Максим Пинскер. Об этом 24 августа пишет ТАСС со ссылкой на его бывшую супругу Ирину Пинскер.

    Фото: Кинопоиск
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    По ее словам, актер скончался утром в среду в больнице. Причина станет известна после вскрытия.

    Максим Пинскер родился 5 февраля 1964 года. Окончил Школу-студию МХАТ (курс И. М. Тарханова), затем играл в Театре Маяковского. Известен по ролям в сериалах «Интерны», «Час Волкова», «Кол-центр», «Семейный бизнес», снимался в фильме «Дурак» Юрия Быкова.

    Также Пинскер был и актером дубляжа. Озвучивал героев фильмов «Трансформеры», «Трансформеры: Месть падших», «Спиди Гонщик», мультфильма «Рататуй».

    Фото: Кинопоиск

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