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    Слишком быстрая семья каталась на самокатах и потеряла маленького «бойца» в Пушкине

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    6 комментариев

    Пятилетний мальчик потерялся в Пушкине во время прогулки. На помощь взволнованным родителям пришла Росгвардия.

    Как рассказали в пресс-службе ведомства 24 августа, сегодня около 16 часов ребенок вместе с семьей катался на самокатах, но в какой-то момент отстал от своих слишком скоростных родственников и потерялся.

    Взрослые не могли найти мальчика самостоятельно и обратились за помощью. Потеряшку сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии нашли в одном из парков — он одиноко сидел на скамейке с самокатом в руках. Ребенка отвезли к маме.

    Бойцы, которые нашли ребенка
    Бойцы, которые нашли ребенкаФото: Росгвардия
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    Бойцы, которые нашли ребенка
    Бойцы, которые нашли ребенкаФото: Росгвардия

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    Комментарии 6

    ProstoZloy24 Авг 2022 в 20:46
    Родителям - штраф за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, семью - на учет.
    +7−0
    hal900024 Авг 2022 в 20:40
    хитрый какой..наверно покурить отъехал..сотрудники недоговаривают..он сидел на скамейке немного грустный и нервно курил..
    +0−2
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