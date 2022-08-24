Слишком быстрая семья каталась на самокатах и потеряла маленького «бойца» в Пушкине

Пятилетний мальчик потерялся в Пушкине во время прогулки. На помощь взволнованным родителям пришла Росгвардия.



Как рассказали в пресс-службе ведомства 24 августа, сегодня около 16 часов ребенок вместе с семьей катался на самокатах, но в какой-то момент отстал от своих слишком скоростных родственников и потерялся.



Взрослые не могли найти мальчика самостоятельно и обратились за помощью. Потеряшку сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии нашли в одном из парков — он одиноко сидел на скамейке с самокатом в руках. Ребенка отвезли к маме.

