Сталлоне разводится. Жена обвинила его в растрате общих сбережений

Бывшая фотомодель и предприниматель Дженнифер Флавин, жена Сильвестра Сталлоне, подала на развод после 25 лет замужества. Судебные документы оказались в распоряжении издания TMZ 24 августа.
Как сообщает издание, заявка на расторжение брака была подана в суд штата Флорида (США) 19 августа. В качестве причины развода Дженнифер Флавин, в частности, указала растрату общих сбережений Сильвестром Сталлоне. В результате пострадал семейный бюджет.
Дженнифер Флавин требует компенсации потраченного, а также запрета для Сталлоне распоряжаться совместно нажитым имуществом. Кроме того, она планирует получить эксклюзивные права на дом в Палм-Бич.
Слухи о грядущем разводе Сталлоне и Флавин появились после того, как в социальных сетях появилось фото новой татуировки актера. На месте, где раньше был потрет жены, красовалось изображение его собаки. При этом 76-летний актер утверждал, что захотел обновить портрет супруги, однако вышел он неудачно. Поэтому и пришлось заменить татуировку.
Сталлоне и Флавин в браке с мая 1997 года. У супругов три дочери.