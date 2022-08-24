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    Сталлоне разводится. Жена обвинила его в растрате общих сбережений

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    3 комментария

    Бывшая фотомодель и предприниматель Дженнифер Флавин, жена Сильвестра Сталлоне, подала на развод после 25 лет замужества. Судебные документы оказались в распоряжении издания TMZ 24 августа.

    Как сообщает издание, заявка на расторжение брака была подана в суд штата Флорида (США) 19 августа. В качестве причины развода Дженнифер Флавин, в частности, указала растрату общих сбережений Сильвестром Сталлоне. В результате пострадал семейный бюджет.

    Дженнифер Флавин требует компенсации потраченного, а также запрета для Сталлоне распоряжаться совместно нажитым имуществом. Кроме того, она планирует получить эксклюзивные права на дом в Палм-Бич.

    Слухи о грядущем разводе Сталлоне и Флавин появились после того, как в социальных сетях появилось фото новой татуировки актера. На месте, где раньше был потрет жены, красовалось изображение его собаки. При этом 76-летний актер утверждал, что захотел обновить портрет супруги, однако вышел он неудачно. Поэтому и пришлось заменить татуировку.

    Сталлоне и Флавин в браке с мая 1997 года. У супругов три дочери.

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    Комментарии 3

    Никита Пряхин24 Авг 2022 в 21:31
    Не женитесь на "фотомоделях и предпринимателях", мужики!
    +1−0
    Zet24 Авг 2022 в 21:24
    Тёща, тёща виновата!
    +0−0
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