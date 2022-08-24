Реконструктор Смольного купил бывшие казармы на Кирочной улице за 600 млн рублей

Один из крупнейших подрядчиков Фонда капремонта «С-Индустрия» приобрел на торгах казармы нижних чинов жандармского дивизиона на Кирочной улице в центре Петербурга. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе Фонда имущества, который выступил организатором продажи по договору с прошлым собственником – структурой Роскосмоса АО «НИИ командных приборов».
В лот общей площадью 9 542,8 кв.м входят два помещения в литере А и два дворовых здания лит. Б и В вместе с земельными участками. По итогам торгов «С-Индустрия» приобрела имущественный комплекс за 608,7 млн рублей. Кроме нее за лот боролся еще один участник – «СУАР-Групп». Начальная цена составляла 579,7 млн рублей.
Здания находятся между Кирочной улицей и Манежным переулком, недалеко от станции метро «Чернышевская». Они были построены в 1857-1858 годах. В советское и постсоветское использовались для научно исследовательских нужд в ракетно-космической отрасли.
«С-Индустрия» занимается строительством жилых и нежилых зданий. По данным СПАРК, выручка компании в 2021 году составила 1,1 млрд рублей, чистая прибыль – 56,7 млн рублей. Владелец организации – Ахмедалиев Саявуш Мамед Оглы.
Фирма – один из крупнейших подрядчиков петербургского Фонда капремонта. В частности, в рамках контрактов с ним «С-Индустрия» занималась реконструкцией Кондратьевского жилмассива. Также в ее портфель заказов вошел ремонт в Смольном институте. Сумма контрактов, полученных компанией только в 2022 году, составляет 358 млн рублей. В 2019 году этот показатель превышал 1,1 млрд рублей.