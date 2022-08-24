Реконструктор Смольного купил бывшие казармы на Кирочной улице за 600 млн рублей

Один из крупнейших подрядчиков Фонда капремонта «С-Индустрия» приобрел на торгах казармы нижних чинов жандармского дивизиона на Кирочной улице в центре Петербурга. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе Фонда имущества, который выступил организатором продажи по договору с прошлым собственником – структурой Роскосмоса АО «НИИ командных приборов».



В лот общей площадью 9 542,8 кв.м входят два помещения в литере А и два дворовых здания лит. Б и В вместе с земельными участками. По итогам торгов «С-Индустрия» приобрела имущественный комплекс за 608,7 млн рублей. Кроме нее за лот боролся еще один участник – «СУАР-Групп». Начальная цена составляла 579,7 млн рублей.

