Грузовик улетел с трассы М-10 у Бабино, водителя доставали очевидцы

Серьезная авария с грузовиком произошла днем 24 августа на федеральной трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти. В ДТП есть пострадавший.
По предварительным данным, в 14:14 на 595-м километре автодороги М-10, неподалеку от Бабино, 49-летний водитель грузового автомобиля Hyundai не справился с управлением и съехал в кювет, где машина опрокинулась, сообщает 47News. В результате мужчина получил травмы и был передан медикам.
Как уточняет Аварийно-спасательная служба ЛО, водителя грузовика деблокировали из машины до приезда спасателей. Последним оставалось отключить у грузовика аккумулятор во избежание возгорания.