    Сейчас

    +31˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +31˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 30

    3 м/с, ю-з

    767мм

    33%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60eur59.51
    ТЕМА ДНЯ

    Инвестор остановит работы на Большой Морской, 51

    Как в СПб болеют ковидомЧастные школы дорожаютУспеть достроить метро до 2024Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Грузовик улетел с трассы М-10 у Бабино, водителя доставали очевидцы

    1014
    обсудить

    Серьезная авария с грузовиком произошла днем 24 августа на федеральной трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти. В ДТП есть пострадавший.

    По предварительным данным, в 14:14 на 595-м километре автодороги М-10, неподалеку от Бабино, 49-летний водитель грузового автомобиля Hyundai не справился с управлением и съехал в кювет, где машина опрокинулась, сообщает 47News. В результате мужчина получил травмы и был передан медикам.

    Как уточняет Аварийно-спасательная служба ЛО, водителя грузовика деблокировали из машины до приезда спасателей. Последним оставалось отключить у грузовика аккумулятор во избежание возгорания.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close