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    Хоть сел на десятой судимости. Кто в Петербурге напал на 84-летнего полковника в отставке

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    12 комментариев

    Полицейские Фрунзенского района догнали петербуржца, пару дней назад напавшего на старика в парадной. У ветерана отняли кошелек с 5 тысячами. «Фонтанка» узнала биографию задержанного. Последние 15 лет он постоянно находится то под следствием, то в колониях, но его быстро освобождают на условно-досрочно.

    Около 14 часов 21 августа в парадной дома 26 по Ярослава Гашека (Фрунзенский район) кто-то зашел за 84-летним военным пенсионером, полковником в отставке, и, ударив его сзади, выхватил у него из заднего кармана кошелек. По информации «Фонтанки», в кошельке лежало 5 тысяч 300 рублей, а шел пострадавший из магазина.

    По данным нашего издания, сегодня, 24 августа, к 16 часам оперативники районного уголовного розыска встретились с 37-летним подозреваемым (его зовут Иваном) в парке возле станции метро «Дунайская». Кстати, он сразу не стал ничего отрицать. После чего отвезли его к следователю. В данный момент ему предъявляют грабеж. «Фонтанка» же просит обратить внимание на его прошлое.

    Состоял на оперативном учете с начала нулевых. В 2007 году (ему было 22 года) он первый раз попал под уголовное дело за кражу, а по суду отделался условным сроком. Потом еще три раза были суды за угоны, мошенничество и кражи, после чего наконец ему присудили только колонию-поселение. Наконец по пятой судимости он попадает в лагерь, но вскоре оттуда выходит на условно-досрочно. Затем еще судимости, но не более двух с половиной лет по срокам, так что за забором скучает недолго. И вот уже на десятый раз, в 2016 году, ему дают целых четыре с половиной года. Вот он и вышел в прошлом году.

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    Комментарии 12

    своих не бросаем24 Авг 2022 в 18:21
    ну он же не осуждает всякие решения кремля... сейчас поедет по контракту на 6 месяцев и опять свободен (если повезёт, что маловероятно)))
    +0−0
    Джастис24 Авг 2022 в 18:01
    Прежде, чем зайти в парадную, надо посмотреть, не идет ли кто за вами. Если уже зашли, а у лифта стоит незнакомец, надо быстро выйти и переждать какое - то время на улице.
    +0−0
    07A24 Авг 2022 в 17:56
    Вот до чего же либерда продажна. Несколько часов назад стонали о малом числе оправдательных приговоров и переполненности СИЗО, теперь воют почему вора освобождают по УДО. Вы либо крест снимите, либо трусы наденьте!
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