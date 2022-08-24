Военного пенсионера из Сочи оштрафовали на 3 миллиона по делу о «военных фейках»

Суд в Сочи оштрафовал местного жителя на 3 млн рублей по делу о «военных фейках». Об этом 24 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Признанный виновным по второй части 207.3 УК РФ — военный пенсионер Евгений Золотов. Согласно приговору, «в период с 1 по 19 марта он размещал на своей странице в соцсетях заведомо ложные данные о ходе спецоперации на Украине».
Отмечается, что в своих публикациях мужчина указывал на якобы некомпетентность ВС РФ и выражал пренебрежение к солдатам.
«В судебном заседании подсудимый Золотов вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался», — сообщили в пресс-службе.
При назначении наказания суд учёл его раскаяние, активную помощь в расследовании преступления и другие положительные характеристики. Кроме того, на иждивении у мужчины находятся дети. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.