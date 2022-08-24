Военного пенсионера из Сочи оштрафовали на 3 миллиона по делу о «военных фейках»

Суд в Сочи оштрафовал местного жителя на 3 млн рублей по делу о «военных фейках». Об этом 24 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Признанный виновным по второй части 207.3 УК РФ — военный пенсионер Евгений Золотов. Согласно приговору, «в период с 1 по 19 марта он размещал на своей странице в соцсетях заведомо ложные данные о ходе спецоперации на Украине».

Отмечается, что в своих публикациях мужчина указывал на якобы некомпетентность ВС РФ и выражал пренебрежение к солдатам.