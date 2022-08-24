Глава ФНЛ допустил включение крымских клубов в официальные российские соревнования

Стали известны условия, при которых футбольные клубы Крыма смогут принимать участие в официальных российских соревнованиях. Об этом сообщает издание «Бизнес Online» 24 августа со ссылкой на заявление исполняющего обязанности президента ФНЛ Наиля Измайлова.
«Клубы Крыма и Севастополя будут приняты в ФНЛ при условии прохождения ими всех необходимых условий лицензирования», — сказал Измайлов.
Кроме того, он отметил, что планируется организовать Лигу Содружества, в которую включат команды ЛНР, ДНР, Абхазии, Южной Осетии, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, а также Республики Крым и Севастополя.
На сегодняшний день в ФНЛ-1 выступают 18 команд. Первое место после шести туров занимает КАМАЗ. ФНЛ-2 состоит из нескольких региональных зон.