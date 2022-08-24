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    Глава ФНЛ допустил включение крымских клубов в официальные российские соревнования

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    Стали известны условия, при которых футбольные клубы Крыма смогут принимать участие в официальных российских соревнованиях. Об этом сообщает издание «Бизнес Online» 24 августа со ссылкой на заявление исполняющего обязанности президента ФНЛ Наиля Измайлова.

    «Клубы Крыма и Севастополя будут приняты в ФНЛ при условии прохождения ими всех необходимых условий лицензирования», — сказал Измайлов.

    Кроме того, он отметил, что планируется организовать Лигу Содружества, в которую включат команды ЛНР, ДНР, Абхазии, Южной Осетии, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, а также Республики Крым и Севастополя.

    На сегодняшний день в ФНЛ-1 выступают 18 команд. Первое место после шести туров занимает КАМАЗ. ФНЛ-2 состоит из нескольких региональных зон.

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