Ошибочка вышла. В Мурино «украли» остановку

Новую остановку спилили в Мурино во Всеволожском районе Ленобласти. Местные жители проявили бдительность, но она оказалась излишней.
О «дерзкой краже» рассказали очевидцы в группе «Мурино Сегодня» во «ВКонтакте». По их словам, накануне вечером неизвестные якобы похитили новый остановочный пункт, установленный у дома 27/7 по улице Шувалова. Несколько человек спилили конструкцию, погрузили на машину и увезли. Позже на месте заметили полицию.
В МБУ «Содержание и развитие территории» изданию 47news объяснили, что подрядчик по ошибке установил остановку по этому адресу и теперь ее поставят там, где она должна быть, согласно техзаданию.