    Сейчас

    +30˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +30˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 30

    3 м/с, южн

    767мм

    41%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd59.9eur59.33
    Задержан РойзманЧастные школы дорожают«Операция «Освобождение»Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Ошибочка вышла. В Мурино «украли» остановку

    1504
    2 комментария

    Новую остановку спилили в Мурино во Всеволожском районе Ленобласти. Местные жители проявили бдительность, но она оказалась излишней.

    О «дерзкой краже» рассказали очевидцы в группе «Мурино Сегодня» во «ВКонтакте». По их словам, накануне вечером неизвестные якобы похитили новый остановочный пункт, установленный у дома 27/7 по улице Шувалова. Несколько человек спилили конструкцию, погрузили на машину и увезли. Позже на месте заметили полицию.

    В МБУ «Содержание и развитие территории» изданию 47news объяснили, что подрядчик по ошибке установил остановку по этому адресу и теперь ее поставят там, где она должна быть, согласно техзаданию.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    LGlo24 Авг 2022 в 17:57
    Что-то много у них ошибок в транспортной реформе. У нас в Красном Селе, например, повесили знаки остановки с номером автобусного маршрута, который тут должен ходить (павильон, к слову, не ставили). Но такого маршрута в природе не существует и он даже не планируется!
    +0−0
    kоt-obormot24 Авг 2022 в 17:48
    Хватай мешки , вокзал отходит!!!©
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close