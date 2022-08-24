Фонд AdVita открыл регистрацию на благотворительный литературный забег «Айда, Пушкин»

Петербургский благотворительный фонд AdVita в пятый раз проведёт литературный костюмированный забег «Айда, Пушкин» в поддержку своих подопечных — детей и взрослых с онкогематологическими заболеваниями.

Забег, как и в прошлый раз, пройдёт в онлайн-формате с 18 до 25 сентября. Это значит, что в нём можно принять участие, находясь в любой точке мира, в любое удобное время в рамках указанного временного отрезка. Основное условие забега — наличие костюма.

«Тема нашего костюмированного забега — писатели и герои русской литературы. Пробежать можно в костюме любимого персонажа, писателя или настоящего спортсмена, в одиночку или в компании друзей, коллег, семьи и даже домашних питомцев», — рассказали в фонде.

Регистрация уже открыта. О том, как принять участие в забеге, можно узнать на сайте мероприятия.



Все собранные в ходе забега средства будут направлены на помощь подопечным фонда AdVita.



В 2021 году в онлайн-забеге приняли участие 426 человек из 42 городов, причём не только в России, но и в Брунее, Великобритании, Испании, Италии, Кипре, Сингапуре, Франции и Швеции. Участники бежали разные дистанции, а в целом они пробежали 2150,8 км. При этом было собрано 815 625 рублей. Средства были направлены на развитие российского регистра потенциальных доноров костного мозга. Благодаря этому регистр увеличился на 82 человека.

