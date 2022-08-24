Врачи достали из ребенка 34 магнита в Подмосковье

В Московской области врачи Раменской больницы достали из полуторагодовалого ребенка 34 магнита, которые он проглотил. Об этом 24 августа рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.

Родители объяснили, что малыш проглотил магнитные шарики. У него была высокая температура, выраженная слабость и беспокойство. Врачи решили проводить операцию в экстренном порядке — магниты, соединившись между собой, спровоцировали разрывы тонкого кишечника.



«31 магнит был извлечен из тонкого кишечника, а 3 — из желудка, при помощи эндоскопического оборудования. Все отверстия были ушиты. К сожалению, из-за несвоевременного обращения за медицинской помощью через 4 суток от начала заболевания у пациента развился инфекционно-токсический шок», — говорится в сообщении ведомства.

