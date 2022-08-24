    Сейчас

    +30˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +30˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 30

    3 м/с, южн

    767мм

    41%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd59.9eur59.33
    Задержан РойзманЧастные школы дорожают«Операция «Освобождение»Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Евро снова дешевле доллара. ЦБ опубликовал официальный курс валют на завтра

    1976
    1 комментарий

    Центробанк установил официальные курсы валют на четверг. Согласно данным, опубликованным на сайте регулятора во второй половине дня 24 августа, доллар подрос на 10 копеек и будет стоить завтра 59,9974 руб.

    Курс евро также увеличился — на 18 копеек и составит 59,5082 рубля.

    Напомним, что ЦБ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя при этом рыночные курсы Московской биржи.

    «Фонтанка» писала, что неделю назад курс доллара на Мосбирже впервые с конца июля опустился ниже 60 рублей.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    ivan5_5e4d10fe646f624 Авг 2022 в 17:39
    В Сбере и на Лиroвскoм видимo не в курсе
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close