Евро снова дешевле доллара. ЦБ опубликовал официальный курс валют на завтра

Центробанк установил официальные курсы валют на четверг. Согласно данным, опубликованным на сайте регулятора во второй половине дня 24 августа, доллар подрос на 10 копеек и будет стоить завтра 59,9974 руб.



Курс евро также увеличился — на 18 копеек и составит 59,5082 рубля.



Напомним, что ЦБ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя при этом рыночные курсы Московской биржи.



«Фонтанка» писала, что неделю назад курс доллара на Мосбирже впервые с конца июля опустился ниже 60 рублей.

