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    В штаб-квартире НАТО в Брюсселе начали разводить пчёл и собирать мёд

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    4 комментария

    В рамках участия в европейских экологических проектах штаб-квартира НАТО в Брюсселе разместила на своей территории четыре улья. Об этом говорится в заявлении на сайте альянса, опубликованном 24 августа.

    В сообщении уточняется, что сам проект по размещению ульев в штаб-квартире Североатлантического альянса был запущен ещё в 2020 году, когда там появились первые два улья. В силу того, что производство мёда в НАТО пошло в дальнейшем успешно, число ульев решили удвоить.

    В заявлении также указывается, что каждый улей может производить от 80 до 100 кг мёда за сезон, большая его часть остаётся пчелам для поддержания производства и жизнедеятельности. Собирают пчеловоды НАТО в среднем 25 кг меда в год. Большая часть произведенного мёда была реализована на благотворительном базаре НАТО в пользу отдельных местных и международных проектов.

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    Комментарии 4

    Cashmare24 Авг 2022 в 16:22
    будем надеяться, что это будут неправильные пчёлы
    +0−0
    академикдон24 Авг 2022 в 16:21
    В.В.Путин
    +0−0
    Марти МакФлай24 Авг 2022 в 16:08
    Будет ли проект по хворосту?
    +1−3
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