В штаб-квартире НАТО в Брюсселе начали разводить пчёл и собирать мёд

В рамках участия в европейских экологических проектах штаб-квартира НАТО в Брюсселе разместила на своей территории четыре улья. Об этом говорится в заявлении на сайте альянса, опубликованном 24 августа.
В сообщении уточняется, что сам проект по размещению ульев в штаб-квартире Североатлантического альянса был запущен ещё в 2020 году, когда там появились первые два улья. В силу того, что производство мёда в НАТО пошло в дальнейшем успешно, число ульев решили удвоить.
В заявлении также указывается, что каждый улей может производить от 80 до 100 кг мёда за сезон, большая его часть остаётся пчелам для поддержания производства и жизнедеятельности. Собирают пчеловоды НАТО в среднем 25 кг меда в год. Большая часть произведенного мёда была реализована на благотворительном базаре НАТО в пользу отдельных местных и международных проектов.