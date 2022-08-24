В штаб-квартире НАТО в Брюсселе начали разводить пчёл и собирать мёд

В рамках участия в европейских экологических проектах штаб-квартира НАТО в Брюсселе разместила на своей территории четыре улья. Об этом говорится в заявлении на сайте альянса, опубликованном 24 августа.



В сообщении уточняется, что сам проект по размещению ульев в штаб-квартире Североатлантического альянса был запущен ещё в 2020 году, когда там появились первые два улья. В силу того, что производство мёда в НАТО пошло в дальнейшем успешно, число ульев решили удвоить.

